TAP proibida de efetuar voos para a Venezuela durante 90 dias

A TAP foi proibida de efetuar voos durante 90 dias para a Venezuela, anunciou o ministro dos Transportes venezuelanos, esta segunda-feira, através das redes sociais.

“Devido às graves irregularidades cometidas no voo TP173 e em conformidade com os regulamentos nacionais da aviação civil, as operações da companhia aérea TAP no nosso território são suspensas por 90 dias, como medida de precaução para proteger a segurança da Venezuela", anunciou Hipólito Abreu na rede social Twitter.

Recorde-se que o Governo de Maduro acusou a TAP de "violar padrões internacionais" e de transportar explosivos, no voo de terça-feira, onde seguiam Juan Guaidó e o tio.

Segundo as autoridades internacionais a companhia aérea portuguesa ocultou a identidade de Juan Guaidó, líder da oposição, da lista de passageiros do voo para Caracas. Além disso, de acordo com as mesmas, o tio de Guaidó transportou consigo "lanternas de bolso táticas" com "substâncias químicas explosivas no compartimento da bateria" durante o voo.