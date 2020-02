Jessica Athayde responde a críticas sobre a sua prestação como jurada no Dança com as Estrelas

Depois de ter sido alvo de críticas por centenas de pessoas que acompanharam a estreia da nova edição do programa Dança com as Estrelas da TVI, Jessica Athayde fez uma publicação no Instagram onde agradece “cada palavra” e promete “pensar em cada uma delas”.

“Depois de ser alvo de tantas críticas por ter dado pontuações altas ontem, quero que percebam que além de saber de antemão que ninguém ia sair, quis motivar todos para a próxima gala", justifica. "Li serenamente todas as vossas críticas, as positivas e as negativas e como gosto muito de evoluir e aprender, agradeço-vos cada palavra e prometo pensar em cada uma delas e dar o meu melhor", garante a atriz, que está a substituir Alexandra Lencastre que abandonou a estação de Queluz para se juntar à SIC.

"A minha postura como jurada será sempre mais terra-a-terra e emocional... para julgar a parte técnica e de quem realmente percebe de dança estou muitíssimo bem acompanhada pelo Sr. Alberto e Cifrão", sublinha. "Sei bem os nervos que se sentem na primeira gala e como ex-concorrente quis apoiá-los e motivá-los para que venham com a pica toda na próxima semana. Foi isso que eu quis fazer. Motivar!", completa

A maioria dos comentários à estreia da atriz como jurada do programa foram bastante negativos. “A Jessica foi uma péssima escolha! Não percebe o conceito do programa, acha que dar sempre 10 a torna engraçada... de todo! Volta Alexandra”, escreveu uma seguidora.“ Por favor tirem a Jéssica do programa”, comentou outro fã. “Jessica não tem qualquer rigor na pontuação que dá nem tem nenhuma seriedade no que diz! Uma perfeita palhaçada! Mil vezes a Alexandra”, lê-se noutro comentário.