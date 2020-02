Homem suspeito de violar menores junto de escola detido em Vila Real

As vítimas tinham idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos.

Um homem de 47 anos foi detido, esta segunda-feira, suspeito de ter abusado sexualmente de várias raparigas menores, em São João da Pesqueira, em Vila Real

Segundo a PJ, o homem terá violado as menores “nas imediações de um estabelecimento de ensino”, no ano de 2019, pode ler-se na nota das autoridades. As vítimas tinham idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos.

O suspeito vai ser presente a interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medida de coação tidas como adequadas.