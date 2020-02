Jorge Jesus reúne-se com Bolsonaro e divide opiniões

As imagens geraram alguma controvérsia perante os seguidores de Jesus e a publicação tornou-se um tópico de discussão sobre se o treinador do Flamengo deveria ou não ter aceite o convite de Bolsonaro.

Jorge Jesus esteve com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, esta segunda-feira, no Palácio do Planato, em Brasília. Bolsonaro convidou o treinador do Flamengo depois de este ter conquistado a Supertaça de futebol do Brasil para o parabenizar.

Bolsonaro partilhou uma fotografia ao lado do técnico português Jorge Jesus, onde se mostra sorridente e exibe a medalha de vitória da Supertaça.

Jesus também partilhou uma fotografia ao lado do Presidente brasileiro, através da sua conta oficial de Instagram, e do ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. “Visita ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao Ministro Paulo Guedes. Obrigado pelo convite”, agradeceu Jesus.

As imagens geraram alguma controvérsia perante os seguidores de Jesus e a publicação tornou-se um tópico de discussão sobre se o treinador do Flamengo deveria ou não ter aceite o convite de Bolsonaro, muito polémico a nível internacional. "Não te mistures com esta gente Jesus", escreveu uma internauta. "Esses caras não merecem tirar uma fotografia com você", acusa outro.

Por outro lado, alguns dos seguidores aplaudiram a atitude de Bolsonaro em convidar Jesus e dizem que o técnico fez em juntar-se ao Presidente do país por quem o português "tem feito tanto", afirma uma seguidora de Jesus. "2 mitos que nunca serão esquecidos", pode ler-se num comentário.