Diretor de hospital em Wuhan morre devido ao novo coronavírus

Morreu, esta terça-feira, o diretor do hospital Wuchang, localizado em Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, devido à doença.

Segundo o Diário do Povo, jornal do Partido Comunista Chinês, Liu Zhiming, um neurocirurgião, de 50 anos, é o primeiro diretor de um hospital a morrer devido ao novo coronavírus, que já provocou a morte de mais de 1.880 pessoas e infetou mais de 72 mil.

O hospital que era liderado por Liu Zhiming era uma das unidades hospitalares designadas para o atendimento de pacientes infetados pelo Covid-19 na província de Hubei.

Até ao momento, são cerca de 2000 os profissionais de saúde infetados pelo novo coronavírus.