Telmo Correia é o próximo líder da bancada do CDS

Os cinco deputados do CDS escolhem hoje um sucessor para a liderança da bancada do partido. A escolha vai recair sobre Telmo Correia, depois da presidente do grupo parlamentar, Cecília Meireles, se ter manifestado indisponível para se manter no cargo, após o congresso.

Conversas

O deputado Telmo Correia já assumiu o papel de líder parlamentar no passado. Assim, depois de Cecília Meireles ter decidido que só assumiria a presidência da bancada centrista, a título transitório, a solução encontrada recaiu em Telmo Correia. Que ouviu os seus pares, segundo o Expresso.

Cecília apoiou Almeida

De realçar, que Cecília Meireles chegou a dar o seu apoio a João Almeida na corrida à liderança do CDS. O antigo porta-voz dos centristas perdeu para Francisco Rodrigues dos Santos no congresso que se realizou em Aveiro, nos passados dias 25 e 26 de janeiro.

Transição na JP

Com a escolha de Francisco Rodrigues dos Santos para a liderança do CDS, a Juventude Popular (JP) ficou sem líder. No passado domingo, foi anunciado que a comissão política nacional da JP escolheu Francisco Mota, vice-presidente da JP, para liderar, de forma interina, aquela estrutura até a um novo congresso.