Homem morre esfaqueado após rixa em Sintra

Um homem foi morto à facada, durante a madrugada desta terça-feira, na Avenida de Moçambique, em Casal de Cambra, Sintra.

Segundo o Correio da Manhã, o incidente ocorreu na sequência de uma rixa. A vítima, de 41 anos, foi encaminhada para as urgências do Hospital Amadora-Sintra, onde acabou por morrer. De acordo com o mesmo jornal, no conflito ficou ainda ferido um homem, de 35 anos, que foi transportado para a mesma unidade hospitalar.

O agressor foi detido pela PSP mais tarde, e também se encontra hospitalizado. Será presente a juiz quando tiver alta.