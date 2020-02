"Contra o racismo não há rivais". Sagres e Super Bock juntam-se em campanha após polémica com Marega

Duas garrafas, duas marcas, a mesma mensagem. É esta a ideia que a Super Bock e a Sagres querem passar na sua campanha digital, divulgada no rescaldo do polémico caso de Marega, o jogador do FC Porto que se recusou a continuar a jogar após ter sido alvo de insultos racistas.

Na imagem publicada das redes sociais de ambas as marcas de cerveja, vê-se uma garrafa de Super Bock e outra de Sagres, por cima delas lê-se a seguinte mensagem: “Contra o racismo não há rivais”.

A mensagem foi publicada no Facebook e no Instagram de ambas as marcas de cerveja na segunda-feira à noite e já se está a tornar viral.

Na sequência da atitude irredutível de Marega, que não se deixou demover pelos colegas que lhe pediram que não abandonasse o campo, foram várias as figuras ligadas ao Governo, ao Estado e ao futebol que deixaram uma mensagem de apoio ao jogador do FC Porto.