Marco Paulo em nova luta contra o cancro

O cantor Marco Paulo foi recentemente operado a um tumor na mama, o que é mais raro nos homens, segundo a TVI24.

Marco Paulo está a fazer tratamentos de quimioterapia no Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa, desde dezembro, segundo uma fonte próxima, citada pelo Correio da Manhã.

Esta é a segunda vez que o cantor de 75 anos enfrenta esta doença, há 20 anos venceu um cancro no cólon, contra todas as expectativas, incluindo as dos médicos que estimaram que tivesse pouco tempo de vida.

Devido à doença, tem estado mais afastado dos palcos. A última aparição pública aconteceu em novembro, no lançamento do novo disco, no centro comercial Colombo. Sublinhe-se que um mês antes, em outubro, tinha dado um grande concerto no Coliseu dos Recreios.