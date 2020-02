Irmã de Hulk mostra que apoia relação do jogador com sobrinha da ex-mulher e ataca a antiga cunhada

Relação polémica conta com o apoio da família do futebolista.

Jéssica Kelly, irmã de Hulk, utilizou as redes sociais para partilhar um texto, em que elogia a atual companheira do irmão, Camila, e ataca a ex-mulher do futebolista, Iran Ângelo. Recorde-se que o novo relacionamento do ex-jogador do FC Porto gerou polémica, uma vez que a namorada é sobrinha da ex-mulher e mãe dos seus filhos.

"A minha família não sabia o que era um final de ano em paz. Há muitos anos que não existia isso na minha família pois o ano todo era contendas [guerras]", começou por escrever Jéssica na legenda de uma imagem partilhada no Instagram, em que surge Hulk ao lado de Camila.

"Você chegou para trazer paz para a família, principalmente para meu irmão. Obrigada por tudo Camila ", acrescentou.

"Deus sabe o quanto estamos felizes com a felicidade de vocês, a felicidade se fez presente em nossa família", realçou, acrescentando que tudo o que pediam "era alguém que os tratasse como família".

"Que o teu coração não venha com ganância. Deus colocou você, que foi tudo que pedimos em oração, pois não é felicidade de capa e sim real. Amo vocês", disse.

O desabafo acabou por gerar uma troca de comentários entre os seguidores e a irmã do futebolista, como destaca o site brasileiro Hugo Gloss.

"Pensava que a Iran [ex-mulher de Hulk] era boazinha, mas pelo texto acima, não. Sempre vi nela prepotência, mas pensava que era só para o público. Só quem sabe o que passa é quem tá junto", comentou uma seguidora, que mereceu a resposta de Jéssica: "Exatamente".

“Hulk até que aguentou muito”, escreveu outra utilizadora. “Não por falsidade e sim pelos meus sobrinhos, querida”, respondeu.

Veja a fotogaleria.