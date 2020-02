Após ser criticada por partilhar fotografia em biquíni, Catarina Raminhos reage

De férias em família nas Maldivas, Catarina Raminhos partilhou nas redes sociais algumas fotografias onde surge ao lado do marido, António Raminhos, em biquíni. Agora, e face às críticas que recebeu, a blogger desabafou num longo texto sobre o assunto.

“Achei que não ia voltar a este tema tão cedo. Mas nos últimos três dias tenho recebido tantas mensagens que me sinto impelida a escrever, novamente, sobre o meu corpo. As minhas formas. O meu peso. A aceitação. A auto-estima. O amor próprio e tudo o que cabe nesta caixa”, começou por dizer no texto intitulado ‘Outra vez a história da ‘gordinha’ que parece estar grávida?!’, partilhado no seu blogue.

“Publiquei uma foto minha e do Raminhos, tirada pela nossa filha mais velha. Estamos abraçados e eu estou de biquíni, no lusco-fusco do pôr-do-sol na praia onde estamos de férias. Pensei várias vezes antes de a publicar. E decidi fazê-lo porque gosto mesmo da foto e de tudo aquilo que ela representa. E se pensei várias vezes antes foi porque nunca tinha publicado uma foto minha, de corpo inteiro, em biquíni. Porque não tem a ver comigo, com a minha essência. E também porque a minha relação com o meu corpo nem sempre foi a melhor, portanto, noutra altura, publicar uma foto deste género seria forçado, pouco natural e até falso. Hoje em dia, eu e o meu corpo temos uma convivência amena e damo-nos bem, a maior parte do tempo.”, explicou.

Catarina Raminhos revela então algumas das mensagens que recebeu.

“’Não devia publicar fotos em biquíni de corpo inteiro porque não a favorece’ foi uma das primeiras mensagens que recebi. Noutras perguntavam-me se estou grávida e noutras ainda por que razão eu não tenho vergonha do meu corpo. Há ainda uma rapariga na casa dos 20 e poucos que aproveita para dizer que se gosto tanto de vestidos, devia usá-los compridos para não mostrar as pernas. Enfim, há mais umas quantas mas encaixam-se num destes tipos…”, revelou.

“Ora bem, o meu corpo não é de revista, nem de catálogo de moda. E há uma série de coisas que eu não gosto nele – e que não aprecio ver nas minhas próprias fotos. Tem celulite, estrias e mais umas quantas coisas – como a maioria dos corpos (incluindo aqueles que são de revista e de catálogo). Mas é perfeito na medida em que é saudável, me permite realizar todas as minhas tarefas, dar colo às minhas filhas, treinar, passear e escrever, entre tantas outras coisas. E, acima de tudo, é perfeito porque é o invólucro de tudo aquilo que eu sou e, caramba, eu gosto mesmo daquilo que sou. E gosto quando isso se reflete numa imagem”, afirmou.

“Nestes três dias, também recebi mensagens em que me dizem que sou uma referência por me aceitar. Apesar de me sentir lisonjeada e até grata por isso, também não será verdade, porque há todo um caminho que tenho percorrido (e ainda não cheguei ao fim). E outras pessoas que me consideram uma ‘mulher real’. Tento ser verdadeira comigo e transmitir o que sou na realidade, sem floreados, sem tretas – e, grande parte das vezes, sem filtros. Se isso é ser real então acho que sim. Sou real. Sei que muitas vezes aquilo que as pessoas me fazem chegar tem mais a ver com elas do que comigo. Com as suas inseguranças e até frustrações. Mas vai sendo tempo de sermos todos pessoas mais tolerantes e empáticas. Connosco e com os outros”, rematou.

Esta sexta-feira, depois de partilhar a sua reflexão, a blogger dedicou uma mensagem de agradecimento àqueles que demonstraram o seu apoio. “A sentir todo o carinho que foi chegando. Obrigada a quem tem um coração dos bons”.