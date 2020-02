PSP já identificou adeptos que dirigiram insultos racistas a Marega

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já identificou quatro adeptos envolvidos no caso do jogador do FC Porto Marega, avança a RTP. De acordo com a estação televisiva, a força de segurança está a verificar as imagens das câmaras de videovigilância do Estádio D. Afonso Henriques, que até ao momento permitiram identificar quatro indivíduos como autores das ofensas verbais.

Os insultos racistas dirigidos ao avançado são um crime previsto e punido no Código Penal com penas que podem ir dos 6 meses aos 5 anos de cadeia.

Recorde-se que foi pouco depois de marcar o golo que colocou de novo o FC Porto em vantagem frente ao Vitória SC (e que fixou o resultado final, 1-2), que o portista Moussa Marega interrompeu subitamente o jogo, como forma de protesto contra os insultos racistas que vinha recebendo das bancadas, e abandonou o campo. Os outros jogadores e o treinador, Sérgio Conceição, chegaram a tentar demovê-lo, mas sem sucesso.

Na sequência do incidente, o Ministério Público instaurou um inquérito e o processo está nas mãos do Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães.