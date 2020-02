Revelado valor da 'mesada' que Ronaldo dá a Georgina

Novos detalhes sobre a vida de casal de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram revelados pelo programa do canal espanhol Telecinco, Viva La Vida. O programa afirma ter apurado o valor da ‘mesada’ mensal que o craque de futebol dá à modelo espanhola.

CR7 dá a Georgina cerca de 100 mil euros todos os meses para sustentar a família e pagar as despesas da casa. No entanto, o programa sublinha que Georgina não se sustenta apenas com este dinheiro. Por cada entrevista que dá e por cada publicação que faz no seu Instagram a patrocinar uma marca, a modelo cobra 100 mil euros.