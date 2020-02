Jovem violada pelo pai pediu ajuda através do Whatsapp

Uma jovem, de 24 anos, que foi violada pelo pai, na madrugada de domingo, em Jundiaí, no Brasil, pediu ajuda a amigos através da aplicação Whatsapp.

De acordo com o site G1, a jovem, estudante, tinha ido com o pai a um bar. No entanto, a determinada altura sentiu-se mal, e ambos foram para a casa onde vivia com o irmão e um primo.

À polícia, a rapariga contou que adormeceu e quando acordou a meio da noite, o homem já teria praticado o crime. A jovem alega que o empurrou e fugiu para outro quarto. O pai terá seguido a filha e perguntado se a jovem queria falar sobre o sucedido.

Sem resposta e embriagado, o homem acabou por voltar a adormecer. Foi nesse momento, que a jovem pediu socorro através do Whatsapp aos amigos.

"Vem aqui em casa agora. Eu fui molestada. Me ajuda", escreveu numa das mensagens, a que o site brasileiro teve acesso.

Um dos amigos acabou por chamar a Polícia Militar e o homem foi detido.

Às autoridades o homem disse que a filha estava confusa e que tinha sido “carinho de pai”.