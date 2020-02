Homem morre em acidente de trabalho em Viana do Castelo

A vítima conduzia uma empilhadora que acabou por se despistar e o homem ficou preso no veiculo.

Um homem de 50 anos morreu, esta terça-feira, na sequência de um acidente de trabalho, numa empresa de componentes plásticos para automóveis, na zona industrial de Lanheses, em Viana do Castelo.

O alerta foi registado pelas 11h56. A vítima conduzia uma empilhadora que acabou por se despistar e o homem ficou preso no veiculo.

13 operacionais, apoiados por quatro veículos, uma VMER e uma ambulância do hospital local prestaram assistência à vitima na empresa. No entanto, apesar dos esforços da equipa médica, o óbito acabou por ser declarado no local.