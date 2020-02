Sentença de Rosa Grilo novamente adiada

A leitura de sentença de Rosa Grilo, acusada de ter matado o marido Luís Grilo, voltou a ser adiada, esta terça-feira. A nova data da leitura está marcada para dia 3 de março.

Recorde-se que Rosa Grilo pediu, esta terça-feira, em tribunal, a exumação do cadáver do triatleta Luís Grilo, contestando assim o resultado da autópsia e alegando que existe uma lesão no osso da cabeça que não foi analisada, avançou o Correio da Manhã. Segundo a suspeita do homicídio de Luis Grilo, existiram dois tiros que levaram à morte do homem. Segundo o Observador, este pedido foi negado pelo Tribunal.

