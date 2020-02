O cadáver estava no local há cerca de uma semana.

Um cadáver do sexo masculino foi encontrado, esta terça-feira, no Centro Comercial da Sofia, em Coimbra. O corpo estava num café que se encontrava encerrado e foi encontrado por clientes do espaço, segundo o Correio da Manhã, que estranharam o café estar fechado há tantos dias.

De acordo com a TVI, o cadáver estava no local há cerca de uma semana. Foram chamadas ao local a PSP e a Polícia Judiciária.