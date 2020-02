Parlamento Europeu unânime em rejeitar proposta para orçamento plurianual

O documento prevê um envelope global de 1094 mil milhões de euros, o equivalente a 1,074% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) do conjunto da União.

O Parlamento Europeu voltou a mostrar o seu descontentamento em relação à proposta para o orçamento plurianual da União Europeia (UE) 2021-2027 apresentada pelo Conselho, defendendo que ainda “está longe” de um documento “aceitável”.

De acordo com as contas do líder da assembleia europeia, David Sassoli, a proposta difere em 230 mil milhões de euros. “Esperamos que o Conselho apresente uma versão mais ambiciosa [da proposta], capaz de servir de base para as negociações”, refere.

A proposta em causa, elaborada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, estará em discussão numa cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da UE, que começará na quinta-feira em Bruxelas.

O documento prevê um envelope global de 1094 mil milhões de euros, o equivalente a 1,074% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) do conjunto da União, muito próximo do valor proposto no ano passado por Helsínquia (1,07% do RNB) e que Portugal considerou na ocasião “inaceitável”.

Deste total, 323 mil milhões de euros estão destinados aos fundos da política de coesão (contra 367,7 mil milhões do atual quadro financeiro 2014-2020, já sem contar com os contributos do Reino Unido) e 329,3 mil milhões de euros para a PAC (contra 367,7 mil milhões do orçamento plurianual ainda em curso).