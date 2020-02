Bruno de Carvalho vai ser ouvido dia 28 de fevereiro

Bruno de Carvalho irá ser o último arguido a ser ouvido no processo, por pedido do próprio.

Bruno de Carvalho vai ser ouvido em tribunal no dia 28 de fevereiro, como arguido no processo da invasão à Academia do Sporting, anunciou, esta terça-feira, a presidente do coletivo de juízes, Sílvia Pires.

O líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, será ouvido em tribunal no próximo dia 26, dois dias antes do antigo presidente do Sporting.

O antigo presidente leonino e Mustafá estão acusados da autoria moral de todos os crimes praticados na invasão, como ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada e sequestro. Todos estes crimes estão classificados como terrorismo.