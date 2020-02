Sobrinha de Sérgio Moro assaltada e sequestrada

A sobrinha do ministro da Justiça Brasileiro, Sérgio Moro, foi assaltada e sequestrada, esta segunda-feira, em Maringá, no norte do Paraná.

A jovem de 18 anos estava com um amigo dentro de um veiculo quando um casal se aproximou. O homem entrou dentro do carro e começou a agredir o rapaz violentamente. A sobrinha de Moro ainda tentou escapar mas a outra assaltante não a deixou fugir a atirou-a para a parte de trás do veículo com violência, segundo a Polícia Militar, citada pelo G1.

Os assaltantes exigiram que a jovem e o rapaz entregassem todos os seus bens e a chave do carro. Depois disso, expulsaram o rapaz da viatura e fugiram com a sobrinha de Moro.

Durante a fuga, o assaltante perdeu o controlo do carro e acabou por bater, o que levou o casal a fugir a pé e a deixar a jovem para trás. A sobrinha de Moro já se encontra em casa e não ficou ferida, segundo a mesma. Já o rapaz que estava consigo teve de ser levado para uma unidade de saúde e até à data não existem novidades sobre o seu estado de saúde.