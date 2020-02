Emre Can assina em definitivo pelo Borussia Dortmund

Apenas três jogos depois com a camisola do Borussia Dortmund, o internacional alemão Emre Can assinou em definitivo pelo clube, ficando com um contrato válido até 2024.

O médio de 26 anos tinha sido emprestado pela Juventus no último mercado de inverno, mas tinha uma cláusula de compra obrigatória que foi exercida agora.

Nos três encontros que disputou, o jogador foi duas vezes titular – e por uma vez suplente utilizado – apontando um (grande) golo.

Borussia Dortmund has activated the transfer of Emre Can from Juventus on a 4-year contract!



Cheers to many more, Mr. Can 🚀pic.twitter.com/VdiOir2M03