A PSP disse já ter identificado dez pessoas, suspeitas de terem feito comentários racistas ao jogador maliano do FC Porto Marega, no passado domingo, no Estádio Dom Afonso Henriques, segundo o Tribuna Expresso.

Segundo as autoridades, as imagens de videovigilância cedidas pelo Guimarães têm sido essenciais na busca pelos responsáveis.