Joana Latino comenta publicação de Carolina Deslandes e diz que cantora "acaba por ser mais do mesmo"

“Há sempre aqui uma imperfeiçãozinha ou é o meu corpo, ou é a minha família…” e portanto acaba por ser um bocadinho: ok pronto o que é que ela vai escrever desta vez?”, disse.

Carolina Deslandes foi uma das celebridades comentadas no programa da Passadeira Vermelha, desta segunda-feira. A declaração de amor da cantora ao namorado e pai dos seus filhos, Diogo Clemente, foi comentada por Hugo Mendes e Joana Latino, que mostraram perspetivas opostas sobre as publicações da intérprete de um Amor para a Vida Toda.

“Gosto desta sinceridade da Carolina, há muitas pessoas que dizem que a Carolina faz os posts para aparecer… mas ela fala da verdade e das imperfeições de tudo e isso é importante”, comentou Hugo Mendes.

Joana Latino por outro lado considera que Deslandes “acaba por ser mais do mesmo” em todas as publicações que faz. “Há sempre aqui uma imperfeiçãozinha ou é o meu corpo, ou é a minha família…” e portanto acaba por ser um bocadinho: ok pronto o que é que ela vai escrever desta vez?”, disse.

Apesar de ter gostado do conteúdo da publicação da cantora, Joana Latino refere que “todos nós sabemos que isto é verdade e que fica bem no dia dos namorados” e aponta: “A Carolina faz sempre isto”.