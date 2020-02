Bezos investe 10 mil milhões de dólares para combater alterações climáticas

No mês passado, centenas de trabalhadores da Amazon denunciaram a sua política ambiental nas redes sociais, desafiando a restrição de falar sobre a empresa em público.

Jeff Bezos, homem mais rico do mundo e dono da Amazon, anunciou esta segunda-feira (terça de madrugada em Portugal) no Instagram que vai investir 10 mil milhões de dólares (9,26 mil milhões de euros) num fundo para combater as alterações climáticas.

Aos seus1,4 milhões de seguidores na rede social, Bezos, conhecido por não atribuir dinheiro a organizações de caridade, disse que ia financiar "cientistas, ativistas, ONG's - qualquer esforço que oferece uma possibilidade real de ajudar a preservar e a proteger o mundo natural".

