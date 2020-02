Oleoduto do aeroporto de Lisboa concluído em 2021

“Mantemos a expetativa de que no final do próximo ano, e daqui até ao final do próximo ano são quase dois anos, a obra venha a estar concluída”, disse o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.

O oleoduto que abastecerá o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, deverá estar concluído em 2021. Esta é a expetativa do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. “Mantemos a expetativa de que no final do próximo ano, e daqui até ao final do próximo ano são quase dois anos, a obra venha a estar concluída”, disse o governante, à margem da apresentação do concurso público de transportes rodoviários de passageiros da Área Metropolitana de Lisboa.

Recorde-se que o Governo já deu o primeiro passo para a construção do oleoduto. Assim, os interessados em “projetarem, construírem ou explorarem” o projeto podem apresentar propostas. Segundo o edital do Ministério do Ambiente, “foi apresentado ao Governo [...] um pedido de aprovação de um projeto traçado para uma ligação, por conduta de transporte de Jet A1, entre o parque de armazenamento de combustíveis, em Aveiras de Cima, e o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com o limite de bateria coincidente com o perímetro exterior do referido aeroporto”.

As empresas têm agora um prazo de 30 dias para responder. “Demos 30 dias para uma coisa relativamente simples, que é para, se outros candidatos existirem, se manifestarem, para sabermos se para construir o oleoduto é apenas a única empresa que apresentou já uma proposta ou se haverá mais empresas”, disse Matos Fernandes.