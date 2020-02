Família fica desalojada na sequência de um incêndio na Póvoa do Varzim

Um incêndio numa habitação, em Aver-o-Mar, na Póvoa do Varzim, deixou um casal e dois filhos desalojados.

Segundo declarações do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto ao Jornal de Noticías, o incêndio começou por volta das 18h30, no sotão da moradia e teve origem num curto-circuito. O primeiro piso da casa e o telhado ficaram totalmente danificados.

"O dono da casa estava no rés-do-chão, quando a luz foi abaixo. Pensou que era um problema elétrico. Nem sequer se tinha apercebido de nada. Foram os vizinhos que lhe disseram que estava a sair muito fumo pela cobertura, que já estava toda tomada pelas chamas", disse o comandante dos Bombeiros da Póvoa, António Nova à mesma publicação.

A família irá pernoitar na casa de familiares, esta terça-feira. A Câmara da Póvoa está a tentar encontrar uma solução para a família nos próximos dias, visto a sua casa não apresentar condições para ser habitada.