Homem de 80 anos morre em despiste de trator agrícola na Guarda

O trator "caiu de um patamar com cerca de 20 metros de altura e o condutor ficou debaixo dele".

Um idoso morreu, esta terça-feira, depois de ter perdido o controlo do seu trator agrícola e se ter despistado. O acidente ocorreu no concelho de Mêda, no distrito da Guarda.

O alerta foi registado por às 18h40. Segundo declarações do comandante dos Bombeiros Voluntários de Mêda, José Lemos, à Lusa, o trator "caiu de um patamar com cerca de 20 metros de altura e o condutor ficou debaixo dele".

O homem de 80 anos foi transportado para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa. Apesar dos esforços da equipa médica, o óbito acabou por ser declarado na unidade de saúde.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Comando Territorial da GNR da Guarda.

No local estiveram 26 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mêda, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).