Funcionário agrediu violentamente criança de 12 anos que passou à frente na fila do almoço

Um funcionário de uma escola do Estado norte-americano da Flórida agrediu violentamente um aluno, de 12 anos, depois de a criança passar à frente na fila do almoço. Na sequência do incidente, outro funcionário foi detido por ter assistido à situação e não ter denunciado o colega.

Segundo o Tampa Bay Times, que cita fonte policial, o caso aconteceu no passado dia 11 de fevereiro. O funcionário, que ainda não foi identificado, agrediu o aluno, deixando-o com ferimentos graves, depois de o ver passar à frente numa fila de almoço, numa escola para crianças em risco.

Depois do incidente, Jarvis Delon West, outro funcionário que assistiu à agressão, não pediu ajuda a ninguém, mesmo depois de ver a criança a perder a consciência, a vomitar e a chorar, enquanto gritava pela mãe. Em vez disso, o homem deu-lhe um balde e arrastou-o para outra sala da escola.

Mais tarde, entrou num autocarro escolar com o aluno, um procedimento que não é considerado normal, e disse ao motorista para ir diretamente para a casa da criança. Já na casa do aluno, o funcionário viu-o entrar em casa, mas não contou aos pais da criança sobre o que tinha acontecido.

No dia seguinte, a mãe do rapaz não o deixou ir à escola, por pensar que o filho estava com uma gripe.

Sem melhoras, a mulher levou-o ao hospital, onde descobriram que a criança tinha uma fratura no crânio, dois hematomas intracranianos e uma hemorragia cerebral.

A criança permanece agora internada em estado grave.

Esta segunda-feira, Jarvis Delon West foi detido, mas acabou por pagar uma fiança e sair em liberdade. Contudo, vai ser julgado por vários crimes de negligência infantil.

Na terça-feira, a polícia disse que continua a investigar para deter o funcionário que agrediu a criança e ainda não foi identificado.