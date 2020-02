Médicos com mais contacto com doentes terminais são mais desfavoráveis à eutanásia

O Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto) levou a cabo um estudo de opinião sobre a eutanásia, que demonstrou que a maioria dos médicos concordam com a legalização da morte assistida, no entanto 32% estão contra.

O estudo, a que o Público teve acesso, revelou ainda seis dos 1500 médicos inquiridos admitiram ter ajudado doentes a morrer, dois deles através de suicídio assistido.

O coordenador do estudo - que incidiu mais no Norte do país - e oncologista Ferraz Gonçalves sublinha que, de acordo com as conclusões, os médicos que têm mais contacto com doentes terminais são os mais desfavoráveis à eutanásia.

No estudo, à pergunta se estão dispostos a ajudar doentes a morrer, um terço dos inquiridos disse que sim, mas 44% recusa fazê-lo.