MP acusa oito pessoas de homicídio e violação de regras de segurança na derrocada de Borba

Oito arguidos, um deles uma pessoa coletiva, são acusados pelo Ministério Público (MP) de vários crimes de homicídio e de violação de regras de segurança, no âmbito do processo da derrocada da estrada 255 em Borba.

Num comunicado publicado, esta quarta-feira, no seu site oficial, o MP revela que no âmbito do inquérito instaurado com vista a apurar as circunstâncias que rodearam o colapso” da Estrada Municipal 255, ocorrido em novembro de 2018, deduziu acusação “contra oito arguidos”, de entre os quais “uma pessoa coletiva”.

“Requerendo o julgamento por tribunal coletivo”, o MP imputa aos oito arguidos “a prática de vários crimes de homicídio e de violação de regras de segurança”.

De acordo com a SIC, entre os acusados estão decisores políticos locais, responsáveis de serviços da administração direta do Estado, o responsável técnico e a sociedade dona da pedreira.

Recorde-se que a tragédia do colapso da estrada que liga Borba e Vila Viçosa, ocorrido em novembro de 2018, vitimou cinco pessoas. A estrada está desativada e ainda não há certezas de qual será o destino daquele troço secular. O caso obrigou as autoridades a olhar para o problema das pedreiras, sobretudo, junto a estradas.