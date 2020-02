Portugal entre os 25 países com maior desenvolvimento saudável das crianças

Num estudo que envolveu 180 países em todo o mundo, Portugal situa-se no 22.º lugar quanto ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. A classificação foi dada pela ONU com o auxílio da revista científica The Lancet.

De acordo com a Lusa, o ranking é liderado pela Noruega, seguindo-se países como a Coreia do Sul e os Países Baixos. França, Irlanda e Dinamarca surgem logo a seguir.

Atrás de Portugal ficaram vários países europeus, entre os quais Itália e Polónia.

"O objetivo final dos objetivos do desenvolvimento sustentável é garantir que todas as crianças são capazes de se desenvolver e levar vidas felizes e significativa, agora e no futuro", pode ler-se no relatório divulgado.

Apesar de alguns países se apresentarem nos lugares cimeiros da tabela, o relatório indica que nenhum dos 180 países em estudo apresenta bom desempenho no desenvolvimento saudável para as crianças, equidade e sustentabilidade.