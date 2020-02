Mulher ensina truque para ter sempre a casa de banho a cheirar bem com uma simples garrafa

Uma mulher australiana revelou um truque simples para tirar qualquer odor desagradável e manter a casa de banho sempre com um cheiro refrescante. É simples: precisa apenas de uma garrafa de água e de amaciador de roupa.

No Facebook, a mulher explicou que basta encher metade da garrafa com água, e a outra metade com amaciador e misturar. “Outro truque com o amaciador para uma casa de banho com cheiro fresco. Uma mistura de água e amaciador e o trabalho está feito ', escreveu na rede social. Mostrando depois que perfurou a tampa da garrafa, fazendo pequenos orifícios e a colocou dentro do autoclismo.

Segundo a mulher, a mistura provoca um cheiro agradável e não prejudica o sistema de escoamento da água, nem os canos.

No Instagram, uma empresa de serviços de limpeza já tinha revelado que deitar amaciador no autoclismo iria “banir” aromas desagradáveis a cada descarga. A empresa diz que o amaciador fica no fundo e permanece na caixa do autoclismo. No entanto, a ideia foi considerada insegura pelo dono de uma empresa de canalizações, que referiu que o produto ia causar estragos.

