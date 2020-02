Aos 40 anos, Juliana Paes partilha fotografia em biquíni e encanta fãs

Juliana Paes recordou, através das redes sociais, as suas férias no Ceará com uma fotografia que não passou despercebida aos seguidores da atriz.

“Achei mais essa aqui....”, escreveu na legenda da imagem, onde surge em biquíni, e que em menos de 24 horas já tinha mais de meio milhão de ‘likes’.

Além dos milhares de comentários dos seguidores, várias caras conhecidas elogiaram a atriz.

“Affff perfeição é que fala? Gataaaaaaaaa”, comentou a atriz Cláudia Raia. “Que deusa”, lê-se no comentário de Déborah Secco à imagem, que também foi comentada pela portuguesa Rita Pereira.