Rosa Grilo alvo de processo de maus-tratos contra o filho

O Ministério Público de Cascais abriu um processo contra Rosa Grilo por maus-tratos ao filho.

Rosa Grilo está detida preventivamente na Cadeia de Tires, acusada de ter matado o marido, o triatleta Luís Grilo. Foi numa das visitas do filho que ela o terá agredido com um estalo, segundo o Correio da Manhã.



A principal suspeita do homicídio de Luis Grilo admite ter batido no filho, mas justifica que o menor foi mal-educado e a desrespeitou.



O caso está agora a ser investigado pelo Ministério Publico de Cascais, num processo à parte.