Número de passageiros infetados em cruzeiro no Japão sobe para 621

Ministério de Saúde japonês confirmou a existência de 79 novos casos de coronavírus no navio Diamond Princess.

O coronavírus (Covid-19) continua a fazer vítimas e no Japão o número de pessoas infetadas no cruzeiro Diamond Princess, em quarentena na cidade de Yokohama, tem aumentado. Os infetados a bordo já são 621, segundo dados avançados pelo Ministério da Saúde japonês.

De acordo com as autoridades de saúde locais, foram confirmados mais 79 novos casos de coronavírus nesse navio.

O primeiro grupo que ficou 14 dias de quarentena a bordo já saiu do cruzeiro, depois de serem efetuadas análises, cujo resultado deu negativo. De outro grupo, os infetados no navio foram transportados para centros médicos no Japão, ao passo que algumas das pessoas que não se encontravam doentes foram repatriadas para os respetivos países.

O surto do coronavírus, recorde-se, teve Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, como epicentro, registando-se até então mais de dois mil mortos só na China e mais de 74 mil infetados em todo o mundo.

Esta quarta-feira, um homem de 70 anos morreu em Hong Kong, elevando para dois o número de mortes registadas nesta região da China.