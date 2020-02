Treinador espanhol arrasa jogadores do FC Porto e Sérgio Conceição: "Miserável"

Fernando Vásquez, treinador do Deportivo da Corunha, criticou , numa entrevista ao jornal La Voz de Laicia, a atitude dos jogadores do FC Porto e de Sérgio Conceição, face ao episódio que aconteceu com Marega, no encontro com o Vitória SC.

O treinador espanhol, de 65 anos, defende que tanto os jogadores como o técnico portista deviam ter abandonado o relvado e critica também o árbitro.

"Eu entendo que os grandes clubes não vão resolver isto [racismo]. Só vai resolver-se quando os jogadores decidirem sair do relvado e se percam jogos. Acho que foi um pouco miserável a atitude dos companheiros de Marega, do treinador e do árbitro, ao agarrarem o rapaz – e o árbitro mostrar o amarelo – para que ficasse em campo. Acho que deviam ter tido a reação oposta", afirmou Fernando Vázquez.

"É triste e sinto muito pelo rapaz que teve de sofrer. Os colegas disseram ‘fica, fica’, em vez de dizerem: ‘Estamos contigo, vamos embora’. Perde-se um jogo, mas que algum dia um clube faça isso. O FC Porto está em segundo, não é? Pois, não sabemos o que aconteceria. Vamos ver quem arrisca o primeiro passo", rematou.