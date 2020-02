Neto faz desenho para ajudar avô a ver o futebol e imagem torna-se viral

As imagens receberam milhares de partilhas no Twitter.

Juan tentou facilitar a vida ao seu avô e a sua atitude está a tornar-se viral nas redes sociais. O jovem espanhol decidiu explicar, passo a passo, como é que o idoso deveria ligar a televisão e aceder ao canal onde são transmitidos jogos de futebol.

"Primeiro, carregas aqui. Depois carregas na seta para baixo até chegar a HDMI2. Depois carregas no botão grande do centro", pode ler-se no desenho.

Juan partilhou a fotografia na sua conta oficial de Twitter e recebeu inúmeros elogios. Depois de ter alcançado milhares de partilhas do seu desenho, o neto decidiu partilhar uma fotografia com o avô. "Aqui está o protagonista da história", escreveu.