Harry Styles foi assaltado e ameaçado, no passado dia 14 de fevereiro, em Hampstead, Londres.

O cantor britânico, que alcançou a fama na banda One Direction, foi abordado por um homem com uma faca, perto de um pub. “A vítima não ficou ferida, no entanto, ficou sem o dinheiro que tinha”, explicaram as autoridades, em declarações à BBC.

Até ao momento, não houve qualquer detenção e Harry Styles não comentou o incidente.