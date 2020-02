Idosa assassinada pelo marido em Silves

Uma idosa foi assassinada, esta terça-feira, pelo marido, em Vale de Raposos, no concelho de Silves, na sequência de uma discussão com o marido, avançou o Correio da Manhã.

A mulher de 73 anos terá alegadamente agredido o marido e este acabou por a empurrar. A vítima bateu com a cabeça numa comóda e acabou por falecer no local.

O corpo foi descoberto, esta quarta-feira, por familiares da mulher que alertaram as autoridades e o INEM. Quando as autoridades chegaram ao local, o idoso estava desorientado e perto do cadáver, tendo sido transportado para o serviço de psiquiatria do hospital mais próximo.

A Polícia Judiciária encontra-se na habitação onde ocorreu a morte da mulher a recolher indícios.