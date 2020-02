Colisão entre duas aeronaves provoca quatro vítimas mortais

Quatro pessoas morreram, esta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre duas avionetas, em Mangalore, na Austrália.

O acidente ocorreu às 11h25 locais (02h25 da madrugada em Lisboa). “Não temos a certeza se ambos os aparelhos seguiam na mesma trajetória ou por que razão estavam nesta zona, mas infelizmente eles colidiram no ar”, segundo declarações do inspetor da Polícia de Victoria Peter Koger, citado pela BBC Austrália.

Apesar de as causas da colisão ainda estarem a ser investigadas, as autoridades acreditam ser possível que a nebulosidade pode ter feito com que as aeronaves “não se tivessem visto uma à outra”. A polícia pretende encontra um registo das imagens de videovigilância do acidente para conseguir apurar o que levou à queda das aeronaves.

Em cada um dos aparelhos viajavam duas pessoas. As vítimas são um instrutor e o respetivo aluno, que seguiam numa delas. As vítimas que seguiam na outra avioneta ainda estão a ser identificadas.

"É uma tragédia enorme para ambas as famílias. É muito perturbador para todos, incluindo para os serviços de emergência que tiveram de ver este cenário hoje”, disse ainda o porta-voz das autoridades australianas.