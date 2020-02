Homem morre em acidente de trabalho em Constância

Um homem morreu, esta quarta-feira, na sequência de um acidente de trabalho, em Montalvo, Constância.

O homem de 30 anos, funcionário de uma empresa de recolha de resíduos não resistiu aos ferimentos provocados pela queda de um camião em movimento, onde o mesmo seguia pendurado, explica uma fonte dos bombeiros locais à Lusa.

Ao cair, o funcionário bateu com a cabeça no chão. A queda resultou “numa fratura no crânio encefálica com hemorragia” e o óbito acabou por ser registado no local.

No local, além dos bombeiros de Constância, esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a GNR.