Detido suspeito de abuso sexual de menores em Faro

Um homem de 34 anos foi detido, esta quarta-feira, suspeito de ter abusado sexualmente de duas menores em Lagoa, Faro, anunciou a Polícia Judiciária através de um comunicado.

Os crimes ocorreram no final do ano 2019, num local pouco frequentado na região. As vítimas, de 13 e 17 anos foram "sujeitas a práticas de cariz sexual, por meio de violência e contra as respetivas vontades", pode ler-se na nota.

As autoridades admitem que podem existir outras vítimas. O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.