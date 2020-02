Filha de Steven Spielberg revela estar a dar os primeiros passos para ser atriz de filmes pornográficos

A jovem diz contar com o apoio do pai.

Mikaela Spielberg, filha de Steven Spielberg, confessou, numa entrevista ao The Sun, que pretende ser atriz e produtora de filmes pornográficos e que já começou a dar os primeiros passos para alcançar o seu objetivo.

Com 23 anos, a jovem diz querer mostrar às pessoas que "não há nada de errado" em usar o seu corpo de uma forma que lhe seja "confortável" e que a ajude a sustentar-se. "Não posso ficar dependente dos meus pais ou mesmo do Estado", afirmou a filha do cineasta.

A jovem diz contar com o apoio dos seus pais, no entanto, este estão "intrigados" com o futuro de Mikaela.

"Isto não é como uma escolha de ' cheguei ao fim da estrada' ou 'cheguei ao fundo do poço'", afirma. "Esta é uma escolha positiva. Percebi que não há vergonha em ter um fascínio por este setor e querer fazer algo que seja seguro e consensual", acrescenta.