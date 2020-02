Casal de polícias interrompe encontro para impedir assalto | VÍDEO

A situação foi gravada pelas camaras de videovigilancia do espaço e foi partilhada nas redes sociais.

Dois polícias norte-americanos tinham combinado ter um encontro num restaurante da cadeia Raising Canes, em Highlands, no Kentucky, para aproveitar a sua folga. No entanto, o dever acabou por ficar à frente de qualquer romantismo.

Quando um assaltante invadiu o restaurante e apontou uma arma a um dos empregados, o detetive Chase McKeown e a agente Nicole McKeow levantam-se de imediato da mesa e tiram as suas armas. Ao aperceber-se que ambos eram polícias, o assaltante, identificado com Justin Carter, começou a fugir mas sem sucesso. Os polícias acabaram por deter Carter a metros do restaurante.

A situação foi gravada pelas camaras de videovigilancia do espaço e foi partilhada nas redes sociais. Vários foram os internautas que elogiaram a atitude do casal, que se casou há seis meses.