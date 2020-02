Tiroteios na Alemanha provocam oito vítimas mortais

Pelo menos oito pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas na sequencia de dois tiroteios na cidade alemã de Hanau, avança o jornal Hessenschau, citando uma fonte do Ministério Público.

O primeiro tiroteio ocorreu num bar de shisha no centro da cidade alemã. O segundo tiroteio ocorreu também num bar de shisha, mas noutra zona diferente da cidade. As autoridades ainda não revelaram se existe algum tipo de relação entre os dois tiroteios.

Segundo as autoridades locais, os suspeitos encontram-se em fuga.

Dude a guy in my little hometown Hanau Germany started shooting and already killed 7 people wtf is happening take care of each other guys!! #hanau #kesselstadt #amoklauf #mainkinzigkreis pic.twitter.com/72V7s8LUgH