Tiroteios na Alemanha provocam pelo menos oito vítimas mortais

Pelo menos oito pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas na sequencia de dois tiroteios na cidade alemã de Hanau, avança o jornal Hessenschau, que cita uma fonte do Ministério Público.

O primeiro tiroteio ocorreu num bar de shisha no centro da cidade alemã. O segundo tiroteio ocorreu também num bar de shisha, mas noutra zona diferente da cidade. As autoridades ainda não revelaram se existe algum tipo de relação entre os dois tiroteios e o número de atacantes envolvidos.

Segundo as autoridades locais, os suspeitos encontram-se em fuga. Já foi criado um largo dispositivo pelas autoridades no local dos dois ataques, onde se encontram dezenas de polícias, para garantir a segurança da população e deter os suspeitos.

Dude a guy in my little hometown Hanau Germany started shooting and already killed 7 people wtf is happening take care of each other guys!! #hanau #kesselstadt #amoklauf #mainkinzigkreis pic.twitter.com/72V7s8LUgH