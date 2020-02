Centenas de moto-taxistas protestaram esta quarta-feira, no Quénia, pela morte de um dos seus colegas, Daniel Mburu, de 24 anos, esta terça-feira.

O taxista terá sido baleado por um polícia após levar para o hospital uma criança pequena que quase se tinha afogado.

Mburu entrou com a moto no setor de emergência e por isso acabou espancado e baleado no hospital.

Foi um herói, segundo a Amnistia Internacional.