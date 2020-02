"Quero esfaquear-me". O desespero de uma criança que sofre bullying na escola e pede para morrer

Uma criança foi filmada num momento de desespero onde diz que quer morrer por não aguentar mais o bullying de que é alvo todos os dias na escola.

O menino, com apenas nove anos, sofre de nanismo que faz com que tenha um crescimento inferior em relação à maior parte das restantes crianças.

A mãe, Yarraka Bayles, colocou um vídeo no Facebook onde a criança australiana aparece chorar dentro de um carro e a dizer “quero matar-me”.

Após a divulgação do vídeo, Yarraka Bayles recebeu centenas de mensagens de apoio e justificou a divulgação do vídeo como uma tentaiva de consciencializar as pessoas sobre o impacto do bullying nas crianças.