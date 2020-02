André Ventura diz que se está "nas tintas" para a Constituição

A declaração do deputado único do Chega foi feita durante o debate sobre a regionalização, esta quarta-feira.

André Ventura fez mais uma afirmação polémica em plena Assembleia da República. Durante o debate sobre a regionalização, esta quarta-feira, o líder do Chega disse que se estava "nas tintas” para a Constituição Portuguesa, palavras que criaram uma reação bastante negativa por parte das bancadas da esquerda.

"Que bom exemplo para os portugueses: criar mais regiões para mais impostos ainda e mais custos. Nós não temos ambiguidades, honestamente, estou-me nas tintas para o que diga a Constituição, nós queremos mandar a regionalização para o lixo da história que é onde sempre devia ter estado", exclamou André Ventura.

O deputado do BE João Vasconcelos não deixou de reagir e relembrou o deputado único do Chega que este só está na Assembleia da República devido à Constituição. "Se calhar estará nas tintas para o que é a democracia e para o que foi o 25 de Abril. Está aqui sentado por dever à Constituição da República, ao 25 de Abril e à democracia", disse.

Também a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, não deixou a atitude de Ventura passar em branco e fez uma publicação nas redes sociais onde apelida a situação de "intolerável". "Deixa-me preocupada com a concepção que tem do lugar para o qual foi eleito! Sobretudo o desrespeito que tem pela Democracia que tanto custou a conquistar! André Ventura esteve muito mal!", escreveu a deputada socialista no Twitter.