A nova Miss Alemanha tem 35 anos, é mãe e empresária

Leonie é a primeira mulher com mais de 30 anos a vencer o concurso.

Existem vários estereótipos sobre como é que uma Miss deve ser. Desde o seu aspeto físico à sua idade. No entanto, nos últimos tempos esta imagem tem vindo a alterar-se. E desta vez foi a Alemanha a surpreender.

Leonie von Hase, tem 35 anos, é empresária por contra própria e tem um filho de três anos. Além disso, é a nova Miss Alemanha.

Leonie é a primeira mulher com mais de 30 anos a vencer o concurso, que ocorreu este fim de semana. Com o tema “Empoderar Mulheres Autênticas”, pela primeira vez o concurso alargou a idade das concorrentes e permitiu que mulheres até aos 39 anos concorressem. Além disso, o país decidiu banir o desfile em biquíni do concurso e permitir que mulheres casadas, mães ou mães solteiras se candidatassem.

Num jurí composto apenas por mulheres, Leonie fez história na Alemanha. "As mulheres não se interessam por um padrão de beleza convencional há muito tempo. A minha perceção de uma mulher bonita está na sua força, carácter e autenticidade", afirmou a nova Miss Alemanha, citada pelo site da competição.